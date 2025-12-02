El Frente Renovador exige más inversión en seguridad en San Isidro

En una reunión de trabajo y análisis el diputado Nacional electo Sebastián Galmarini, el presidente del bloque Frente Renovador en el Concejo Deliberante local Federico Meca, la edil Estefanía Rivadulla y el concejal electo Diego Montivero coincidieron en que es inadmisible que el Presupuesto municipal para el año 2026 no contemple un aumento real en el área de Seguridad.

“Necesitamos una política concreta abocada a la protección ciudadana y prevención del delito. Por eso proponemos incrementar en un 3% la inversión directa en prevención, patrullaje y tecnología”, explicaron desde el bloque.

Para el Frente Renovador, el Ejecutivo municipal continúa priorizando el gasto político y la expansión de cargos antes que la protección de los sanisidrenses.

“El ajuste lo tiene que pagar el Intendente, no los vecinos. Que recorte los cargos que les otorgó a sus amigos de otros municipios que participaron de su campaña y que reduzca la estructura inflada de subsecretarías entregadas a ConVocación”, afirmaron desde el espacio.

En paralelo, cuestionaron de forma contundente la Ordenanza Fiscal e Impositiva presentada por el oficialismo y aseguraron que “como cada año, nos vamos a oponer en forma contundente a los aumentos de tasas por encima de la inflación. Quieren imponer un 8% extra por arriba del índice inflacionario cuando ni siquiera garantizan seguridad en los barrios.

Además, el Frente Renovador anunció que impulsará medidas de control y transparencia sobre áreas sensibles del presupuesto y que investigarán “los contratos tercerizados vinculados a la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), porque no aparecen detallados con claridad y es indispensable saber cómo y en qué se están usando los recursos públicos”.