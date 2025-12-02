Ya se renovaron más de 300 luminarias con tecnología LED en las colectoras de San Isidro

El Municipio de San Isidro informó que finalizó la renovación de 330 luminarias, mediante un convenio con Autopistas del Sol (Ausol), a partir del cual se modernizaron las luminarias en las colectoras y frentes de la Autopista Panamericana.

Los trabajos se realizan en etapas y continuarán el año que viene hasta completar un total de 750 luminarias renovadas.

El convenio establece el trabajo conjunto del sector privado y público ante una demanda recurrente como es el cuidado de la iluminación en la principal vía de entrada y salida de San Isidro.

“Gracias al convenio firmado con AUSOL pudimos hacernos cargo de esta necesidad y generar un cambio que ya muestra sus frutos, brindando mayor iluminación y, con ello, mayor seguridad y mucha más tranquilidad para nuestros vecinos”, sostuvo el intendente, Ramón Lanús durante la recorrida.

El recambio a tecnología LED de las luminarias es una iniciativa del Municipio pensando en el beneficio y la seguridad de sus vecinos ya que aporta mejor iluminación, mayor eficiencia energética y más seguridad vial.

El mantenimiento está a cargo de Autopistas del Sol y el Municipio efectúa controles complementarios a fin de coordinar las acciones necesarias para garantizar la correcta continuidad del servicio.

Con este plan de recambio se logra modernizar la iluminación de los accesos y frentes de Panamericana en San Isidro para que haya mayor seguridad y comodidad a la hora de circular.

La primera etapa finalizó en los siguientes puntos: Rotonda del SIC, frentistas de acceso Tigre entre José Ingenieros y Tomkinson, frente del BASI y el Campo Público del Golf de Villa Adelina;

En la segunda etapa se renovaron los siguientes tramos: Frentistas de acceso Tigre entre Tomkinson y Sucre, frentistas de Panamericana entre Marquez y Cap. Juan de San Martín y los cruces de Acceso Tigre de Tomkinson y de José Ingenieros.