Nueva señalética con mapas orientativos y carteles que indican lugares de interés

El Municipio instaló mapas orientativos y carteles direccionadores que acompañan a los vecinos, indicando lugares de interés y tiempos de caminata, para fomentar recorridos peatonales.

El Municipio de San Isidro está instalando nueva cartelería urbana que incluye mapas orientativos con transportes, hitos urbanos y puntos de interés e indicadores peatonales que acompañan a los vecinos en su recorrido y tiempos de caminata.

El proyecto se encuentra en su fase de inicio.

En esta primera etapa se priorizó uno de los ejes clave del municipio: su casco histórico, el centro y la zona del puerto.

Ya se instaló nueva cartelería que va desde el edificio municipal al Bajo de San Isidro, pasando por Plaza Mitre, hasta las estaciones de ferrocarril.

En total son nueve carteles indicadores que ubican y muestran las distancias a diferentes hitos como la Catedral, la estación del Tren de la Costa, el Museo Pueyrredón, el Parque Público del Puerto, Mirador los Tres Ombúes, entre otros.

Esta iniciativa está pensada tanto para vecinos, turistas y visitantes y pone al peatón en el centro, promoviendo un espacio público más accesible, con calles mejor iluminadas y nuevos lugares de encuentro.

Este nuevo sistema de señalética se irá extendiendo progresivamente a distintos puntos del municipio, fomentando recorridos más seguros, organizados y disfrutables.

San Isidro se suma así a la tendencia de las grandes ciudades del mundo que apuestan por una movilidad inclusiva y sostenible.