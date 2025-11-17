El Municipio y la UNESCO firmaron un convenio para que Villa Ocampo sea abierta a la comunidad

El Municipio de San Isidro y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sellaron un acuerdo con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas para que la emblemática Villa Ocampo fortalezca su apertura a la comunidad, ofreciendo nuevas actividades culturales y educativas.

El compromiso fue rubricado por José Sánchez Sorondo, secretario de Gobierno del Municipio, y Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de UNESCO Montevideo, en la residencia Villa Ocampo, en Beccar.

El encuentro también contó con la participación de Claudia Mojica, Coordinadora residente de la ONU en Argentina.

La alianza permitirá la organización conjunta de actividades, exposiciones, talleres y visitas guiadas.

La Municipalidad, a través de su Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo y la Subsecretaría de Cultura, pondrá a disposición su estructura para promover y visibilizar la riqueza histórica y cultural de Villa Ocampo, integrándola aún más en el circuito turístico y educativo del distrito.

Además, se realizarán excursiones destinadas a alumnos de escuelas públicas y privadas del distrito, como también a centro de jubilados y organizaciones no gubernamentales, clubes de barrio y sociedades de fomento.

El municipio colaborará de manera complementaria en las tareas de mantenimiento del predio, cuya responsabilidad principal corresponde a la UNESCO.

Además, se incluirá a Villa Ocampo en los circuitos turísticos del distrito, facilitando trabajos de señalización y cartelería para promover las visitas de turistas de todo el país.

Acerca de Villa Ocampo

La propiedad de la escritora Victoria Ocampo fue construida en 1891 como casa de veraneo.

Fue testigo de encuentros memorables entre los más grandes intelectuales del país y del mundo.

Figuras como Borges, Bioy Casares, Saint-Exupéry, Pablo Neruda, María Elena Walsh, Octavio Paz y Albert Camus pasaron por sus salas y jardines, invitados por la mismísima Victoria Ocampo

Tras donar la propiedad a la UNESCO en 1973, Villa Ocampo fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1997, consolidándose hoy como un paseo cultural imperdible.

La mansión, ubicada en la calle Elortondo 1837, tiene tres pisos de 450 m2 más sótano y un mix de aires renacentistas, victorianos y neoclásicos, con vista al río.