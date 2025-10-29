San Isidro cuenta con la Escuela Municipal de Arqueros para promocionar el deporte entre los más chicos

El Municipio de San Isidro lanzó la Escuela Municipal de Arqueros, que comenzó a funcionar los martes en el Campo de Deportes N°1 (Intendente Neyer 1220, Beccar), bajo la coordinación de los profesores Fabio Bodani y Claudio Farías.

La jornada inicial fue con una clínica de arqueros, dictada por el ex jugador profesional, Marcelo Barovero.

El ex arquero de River, Banfield, Vélez y Huracán, entre otros equipos nacionales e internacionales, compartió su experiencia, técnica y valores que marcaron su carrera profesional, en una actividad abierta para jóvenes arqueros y entrenadores.

La Escuela de Arqueros del Municipio de San Isidro se dicta en el Campo de Deportes N° 1 para jugadores desde cinco años en adelante y se realiza todos los martes de 18.00 a 20.00.

La inscripción a la escuela está abierta y se realiza por TESI (Tramitador Electrónico de la Municipalidad de San Isidro) en este link: tesi.sanisidro.gob.ar