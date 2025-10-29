Deportes fijo2

San Isidro cuenta con la Escuela Municipal de Arqueros para promocionar el deporte entre los más chicos

octubre 29, 2025
Tomás Lynch

El Municipio de San Isidro lanzó la Escuela Municipal de Arqueros, que comenzó a funcionar los martes en el Campo de Deportes N°1 (Intendente Neyer 1220, Beccar), bajo la coordinación de los profesores Fabio Bodani y Claudio Farías.

La jornada inicial fue con una clínica de arqueros, dictada por el ex jugador profesional, Marcelo Barovero.

El ex arquero de River, Banfield, Vélez y Huracán, entre otros equipos nacionales e internacionales, compartió su experiencia, técnica y valores que marcaron su carrera profesional, en una actividad abierta para jóvenes arqueros y entrenadores.

La Escuela de Arqueros del Municipio de San Isidro se dicta en el Campo de Deportes N° 1 para jugadores desde cinco años en adelante y se realiza todos los martes de 18.00 a 20.00.

La inscripción a la escuela está abierta y se realiza por TESI (Tramitador Electrónico de la Municipalidad de San Isidro) en este link: tesi.sanisidro.gob.ar