Frente a Kicillof, Ramón Lanús reclamó que se prohíba el uso de celulares en las cárceles bonaerenses

Frente al gobernador Axel Kicillof, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, reclamó a los jueces que prohíban el uso de celulares en las cárceles a la denominada «Banda del Millón», alojada en un penal de La Plata y responsables de varios delitos en San Isidro que fueron planificados tras las rejas.

“La mayoría de esta banda, que ha perpetrado delitos violentos en San Isidro, está privada de su libertad, pero lamentablemente vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerarlo”, sostuvo Lanús.

Las declaraciones de Lanús fueron durante la ceremonia de entrega de la tenencia y administración de 50 hectáreas en la costa por parte de la Provincia al Municipio y la presentación de 11 patrulleros nuevos.

Lanús se refirió al pedido hecho por el fiscal adjunto Patricio Ferrari, quien el 12 de febrero solicitó «la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet» para los más de 40 detenidos vinculados a La Banda del Millón.

“Vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerar que personas que están comprometidas en hechos de violencia puedan seguir actuando desde prisión”, agregó.

El pedido del intendente se dio luego de que se conociera que, en respuesta a la solicitud de Ferrari, los Tribunales Orales en lo Criminal N°3 y N°4 le pidieron al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) “informes detallados sobre posesión de teléfonos, accesos a internet, causas nuevas vinculadas, traslados y protocolos vigentes», pero no pusieron en marcha ninguna acción concreta para cortar el “mando remoto” delictivo.

La «Banda del Millón» cobró notoriedad en los últimos días porque dirigió desde allí el robo a la abuela influencer Mónica Mancini (82), que fue asaltada, amenazada y golpeada en su casa de Martínez el 9 de enero.