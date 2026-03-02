Ramón Lanús: “las discusiones salariales se deben dar con los chicos adentro de las aulas”

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, inauguró este lunes 2 de marzo el ciclo lectivo 2026 en la Escuela Primaria Malvinas Argentinas (Julián Navarro 2010, Beccar) y fue crítico con el paro que afectó diferentes escuelas en la Provincia de Buenos Aires.

” Hoy, donde debería haber chicos entrando a una escuela, hay vacío. Las discusiones salariales se deben dar con los chicos dentro de las aulas. Los adultos somos los responsables y no los podemos usar de rehenes. Todo lo que soñamos para la Argentina tiene que ver con la educación y no se puede postergar ni un día más”, afirmó Lanús.

Sobre la gestión municipal local, el Intendente resaltó que este año se implementó la jornada completa en el Jardín Municipal N° 3 de Boulogne y en el Jardín Municipal N° 4 de Villa Adelina, ampliando oportunidades para 226 niños más, además de la apertura de sala de 2 años en el Jardín Municipal N° 1 (jornada simple) y en el Jardín Municipal N° 4 (jornada completa).

Esta reconfiguración del sistema inicial comenzó en 2025, cuando los Jardines Municipales N° 5, 10 y 11 pasaron a ser de jornada completa, beneficiando a 474 niños y logrando una mejora de casi 20 puntos en los niveles de asistencia.

El sistema educativo municipal es de vanguardia, gratuito y cuenta para el presente ciclo lectivo con más de 2500 alumnos inscritos, distribuidos en sus doce jardines de infantes, la escuela Malvinas, primaria y secundaria, los dos Centro Educativo Facilitador del Aprendizaje (CEFA) y los cuatro Centros Faro para la Primera Infancia.