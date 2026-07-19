Hasta el 2 de agosto: Actividades organizadas por el Municipio para las vacaciones de invierno

Habrá talleres, espectáculos teatrales, música en vivo, juegos, actividades deportivas y propuestas recreativas distribuidas en distintos espacios del distrito.

El Parque Público del Golf de Villa Adelina, plazas, museos, casas de cultura, campos de deportes y el Teatro del Viejo Concejo serán los principales escenarios de una programación pensada para chicos de todas las edades.

La programación completa, con días, horarios y actividades sujetas a suspensión por lluvia, puede consultarse en www.sanisidro.gob.ar/vacacionesdeinvierno.