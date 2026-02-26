La policía contará con más patrulleros para reforzar la seguridad en San Isidro

El Municipio entregó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, responsable primario de brindar seguridad, 11 nuevos móviles policiales para fortalecer la prevención del delito.

La entrega de los móviles policiales fue en una ceremonia en el Bajo de San Isidro que contó con la presencia del intendente Ramón Lanús, el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad provincial Javier Alonso y el jefe de la Policía provincial Javier Villar, entre otros funcionarios.

Los nuevos móviles fueron adquiridos por el Municipio con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial.

Asimismo, se anunció la instalación de una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el distrito.

“Ya quedan a disposición de la Policía para reforzar el patrullaje en nuestro distrito y desde el Municipio nos hacemos cargo de su mantenimiento en nuestros talleres y de la nafta. Así nos aseguramos que estén siempre operativas y en condiciones para prevenir y luchar contra el delito”, detalló Lanús.