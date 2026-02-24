Ramón Lanús: “Queremos que nuestro sistema de Salud vuelva a ser un orgullo”

En un comunicado enviado por el Municipio en el que se describen las mejoras e incorporación de equipamiento para los tres hospitales municipales, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, dijo que el sistema de salud público local debe volver a ser un orgullo.

“Seguimos invirtiendo de manera sostenida en infraestructura y tecnología sanitaria porque queremos que nuestro sistema de Salud vuelva a ser un orgullo”, afirmó el jefe comunal.

“Estas obras y equipamientos nos permiten seguir avanzando hacia una atención más segura, moderna y accesible para todos los vecinos, al tiempo que mejoramos las condiciones de trabajo de nuestros excelentes profesionales de la Salud”, expresó Lanús.

El Municipio informó que se han incorporado 50 nuevas camas de internación y avanza con la renovación integral de las habitaciones del Hospital Central.

En este establecimiento se realizan trabajos completos de pintura y reacondicionamiento de superficies, la renovación integral de los baños y la reparación y adecuación de puertas de acceso a cada ala de internación.

Además, se están reparando los cuatro ascensores de pasajeros y los tres montacamillas y se

avanza la impermeabilización de cubiertas y techos para solucionar filtraciones y proteger la estructura edilicia.

También se están haciendo adecuaciones edilicias en los quirófanos para integrar nueva tecnología médica.

En el Hospital Materno Infantil se está realizando la reparación integral y puesta en marcha del montacamillas N°1, que incluye instalación de nueva cabina, reparación de motores y recuperación de un ascensor que permanecía fuera de servicio desde hace varios años.

En el Hospital Ciudad de Boulogne se incorporó también importante equipamiento.