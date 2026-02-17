Meca propone eximir del pago de tasas a comerciantes de Boulogne afectados por obras municipales

El presidente del bloque Frente Renovador – Fuerza Patria en San Isidro, Federico Meca, reclamó medidas urgentes para acompañar a los comercios del centro comercial de Boulogne, afectados por obras paralizadas y cortes de tránsito que llevan meses.

Las intervenciones en Olazábal y Uriarte, y en Yatay y las vías, mantienen la circulación cerrada desde hace tiempo, generando pérdidas económicas que para muchos comerciantes son imposibles de recuperar.

“Si a esto le sumamos la caída del consumo que atraviesan todos los centros comerciales, el panorama es crítico. No podemos mirar para otro lado mientras los comerciantes bajan la persiana”, señaló Meca.

Frente a esta situación, el bloque presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para eximir del 100% de la tasa de Comercio e Industria durante los meses de enero, febrero y marzo a los locales afectados por las obras. “Es una medida concreta para dar alivio en un momento muy difícil”, explicó.