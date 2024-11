Lanús en contra de las reelecciones indefinidas y a favor de la boleta única de papel

Ante conversaciones de sectores de la política para volver a la reelección indefinida de intendentes en la Provincia de Buenos Aires, el jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús, se mostró totalmente en contra de esta posibilidad.

“No tengo dudas de que hay conversaciones para lograr, antes de fin de año, borrar la restricción para que vuelvan las reelecciones indefinidas de intendentes y cargos provinciales bonaerenses”, expresó Lanús.

“Lo preocupante es volver a las elecciones indefinidas, porque es una clara señal de que la política sigue mirando sus intereses y que está totalmente alejado de lo que le preocupa a la gente”, expresó el jefe comunal.

“En mi experiencia como intendente, que apenas llevo casi un año, puedo asegurar que el trabajo es de una intensidad y vocación inmensa, y que difícilmente se pueda sostener 20 años esa intensidad, salvo que la bajes y te conviertas en un peor intendente. Por eso, estoy convencido de que un modelo de seis años o dos de cuatro está más que bien”, opinó Ramón Lanús.

En cuanto al sistema de Boleta Única Papel (BUP) aprobada en el Congreso, el intendente mira con buenos ojos que esta iniciativa se replique en territorio bonaerense. “Estoy a favor, aunque no creo que ocurra por el momento. Cada vez más provincias están transitando ese camino”, sostuvo.

Sin embargo, opinó que no es momento de cambiar reglas electorales, porque la gente viene de años muy malos. “La verdad es que me enoja ver a la política preocupada solo de sus problemas y no de los problemas de la gente”, expresó Ramón Lanús.