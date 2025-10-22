Para Meca la renuncia del secretario de Seguridad de San Isidro representa una grave crisis

“La renuncia del secretario de Seguridad de San Isidro evidencia una falta de compromiso con la protección de los vecinos, ausencia de gestión municipal y una grave crisis en materia de Seguridad”, aseguró el concejal de Fuerza Patria Federico Meca al consultarle sobre el alejamiento de Enrique Rodríguez Varela del cargo municipal.

El edil recalcó además el aumento de la violencia en algunos barrios de San Isidro en el último año.

“La situación en La Cava es alarmante, los vecinos y hasta personal policial quedan expuestos al ego cruzado entre bandas narcos. Es una muestra de la ausencia total del Estado local”.

“Durante su gestión, hubo desinversión en el área, disminución de las horas POLAD que se le paga al personal de seguridad, menos presencia policial y, sobre todo, una falta de voluntad política para abordar el problema de manera integral”, indicó Meca.

A su vez, Meca dejó en claro que “la gestión de Ramón Lanús, y de Rodríguez Varela en Seguridad, recibió amplio apoyo del gobierno bonaerense.

El Municipio adquirió patrulleros mediante un leasing otorgado por el Banco Provincia y colaboración en el armado del Fondo de Seguridad Barrial (FBA)”.