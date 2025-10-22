Renunció el secretario de Seguridad de San Isidro, Enrique Rodríguez Varela

El secretario de Seguridad del Municipio de San Isidro, Enrique Rodríguez Varela, presentó su renuncia por motivos personales y retornará a sus funciones en el Poder Judicial.

Rodríguez Varela ocupó el cargo desde el 10 de diciembre de 2023, acompañando los primeros 23 meses de la gestión del intendente Ramón Lanús.

Hasta que se defina su sucesor, el área permanecerá bajo la supervisión directa de la Secretaría de Gobierno a cargo de José Sánchez Sorondo.

Según informó el Municipio, en su carta de renuncia el funcionario agradeció la confianza depositada en él y destacó la experiencia adquirida durante su paso por la gestión, a la que calificó como “un valioso aporte para su carrera profesional”.

Además, subrayó que recibió un área “desorganizada y sin rumbo” y logró transformarla en una Secretaría de Seguridad operativa, eficiente y cercana a los vecinos.

Entre los principales resultados de su gestión, el Municipio destacó la reducción del delito, el aumento de detenciones, la implementación del Cuerpo de Caminantes en centros comerciales, corredores escolares y zonas de alto tránsito; y el desarrollo del programa Ojos en Alerta.

También, el nuevo sistema de videovigilancia, la formación profesional y mayor seguridad en barrios populares.