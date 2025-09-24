Resultados de las elecciones legislativas municipales del 7 de septiembre y cómo quedará el Concejo Deliberante

Como en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro las elecciones locales permitieron renovar por mitad el Concejo Deliberante (que tiene 24 concejales) y el Consejo Escolar (8 integrantes).
La elección fue ganada por la alianza La Libertad Avanza, que en San Isidro conformaron el intendente Ramón Lanús, Convocación por San Isidro y la Libertad Avanza con el 48% de los sufragios (82.107 votos), permitió al frente oficialista el ingreso de 7 concejales al legislativo local.
Se trata de Jorge Alvarez, Adriana Fossati, Federico Colombo, María de los Ángeles Durand Aparicio, Juan Bautista Ocampo (renueva), Daniela López y Ricardo Antoniassi.
En segundo lugar, se ubicó el Peronismo que participó con el nombre de Fuerza Patria y logró 3 concejales electos: Federico Meca (renueva), Virginia Franco y Diego Montivero.
Acción Vecinal San Isidro, el espacio político del ex intendente Gustavo Posse, se ubicó en el tercer lugar con el 15% de los sufragios (25.613 votos) y el ingreso de 2 concejales al legislativo local: Bárbara Broese y Walter Pérez (renueva).
En diciembre asumirán los concejales electos.
Entre propios y aliados el oficialismo contará con 12 concejales y la oposición, también con 12 ediles.
12 concejales oficialistas
Guido Alvarado (2023 – 2027) – Ramón Lanús
Bernabé Durini Quintana (2023 – 2027) – Convocación por San Isidro
María Lucía Rojo (2023 – 2027) – Convocación por San Isidro
Alberto Montes (2023 – 2027) – La Libertad Avanza
Viveka Nyborg (2023 – 2027) – La Libertad Avanza
Jorge Alvarez (2025 – 2029) – Ramón Lanús
Adriana Fossati (2025 – 2029) – Convocación por San Isidro
Federico Colombo (2025 – 2029) – – La Libertad Avanza
María de los Ángeles Durand Aparicio (2025 – 2029) – Ramón Lanús
Juan Bautista Ocampo (2025 – 2029) – Convocación por San Isidro
Daniela López (2025 – 2029) – – La Libertad Avanza
Ricardo Antoniassi (2025 – 2029) – Ramón Lanús
12 concejales opositores
Marcos Díaz (2023 – 2027) – Peronismo
Manuela Schuppisser (2023 – 2027) – Peronismo
Estefanía Rivadulla (2023 – 2027) – Peronismo – Frente Renovador
Federico Meca (2025 – 2029) – Peronismo – Frente Renovador
Virginia Franco (2025 – 2029) – Peronismo
Diego Montivero (2025 – 2029) – Peronismo – Frente Renovador
María Inés Fedltmann (2023 – 2027) – Partido Demócrata
Debora Ruiz Zeballos (2023 – 2027) – Partido Demócrata
Alberto Trípoli (2023 – 2027) – Possismo
Fernanda Giordani (2023 – 2027) – Possismo
Bárbara Broese (2025 – 2029) – Possismo
Walter Perez (2025 – 2029) – Possismo
Cabe destacar que, en caso de empate en votos en el tratamiento de una ordenanza, desempata el presidente del Concejo Deliberante, que en el próximo periodo sería Jorge Alvarez.