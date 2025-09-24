Resultados de las elecciones legislativas municipales del 7 de septiembre y cómo quedará el Concejo Deliberante

Como en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro las elecciones locales permitieron renovar por mitad el Concejo Deliberante (que tiene 24 concejales) y el Consejo Escolar (8 integrantes).

La elección fue ganada por la alianza La Libertad Avanza, que en San Isidro conformaron el intendente Ramón Lanús, Convocación por San Isidro y la Libertad Avanza con el 48% de los sufragios (82.107 votos), permitió al frente oficialista el ingreso de 7 concejales al legislativo local.

Se trata de Jorge Alvarez, Adriana Fossati, Federico Colombo, María de los Ángeles Durand Aparicio, Juan Bautista Ocampo (renueva), Daniela López y Ricardo Antoniassi.

En segundo lugar, se ubicó el Peronismo que participó con el nombre de Fuerza Patria y logró 3 concejales electos: Federico Meca (renueva), Virginia Franco y Diego Montivero.

Acción Vecinal San Isidro, el espacio político del ex intendente Gustavo Posse, se ubicó en el tercer lugar con el 15% de los sufragios (25.613 votos) y el ingreso de 2 concejales al legislativo local: Bárbara Broese y Walter Pérez (renueva).

En diciembre asumirán los concejales electos.

Entre propios y aliados el oficialismo contará con 12 concejales y la oposición, también con 12 ediles.

12 concejales oficialistas

Guido Alvarado (2023 – 2027) – Ramón Lanús

Bernabé Durini Quintana (2023 – 2027) – Convocación por San Isidro

María Lucía Rojo (2023 – 2027) – Convocación por San Isidro

Alberto Montes (2023 – 2027) – La Libertad Avanza

Viveka Nyborg (2023 – 2027) – La Libertad Avanza

Jorge Alvarez (2025 – 2029) – Ramón Lanús

Adriana Fossati (2025 – 2029) – Convocación por San Isidro

Federico Colombo (2025 – 2029) – – La Libertad Avanza

María de los Ángeles Durand Aparicio (2025 – 2029) – Ramón Lanús

Juan Bautista Ocampo (2025 – 2029) – Convocación por San Isidro

Daniela López (2025 – 2029) – – La Libertad Avanza

Ricardo Antoniassi (2025 – 2029) – Ramón Lanús

12 concejales opositores

Marcos Díaz (2023 – 2027) – Peronismo

Manuela Schuppisser (2023 – 2027) – Peronismo

Estefanía Rivadulla (2023 – 2027) – Peronismo – Frente Renovador

Federico Meca (2025 – 2029) – Peronismo – Frente Renovador

Virginia Franco (2025 – 2029) – Peronismo

Diego Montivero (2025 – 2029) – Peronismo – Frente Renovador

María Inés Fedltmann (2023 – 2027) – Partido Demócrata

Debora Ruiz Zeballos (2023 – 2027) – Partido Demócrata

Alberto Trípoli (2023 – 2027) – Possismo

Fernanda Giordani (2023 – 2027) – Possismo

Bárbara Broese (2025 – 2029) – Possismo

Walter Perez (2025 – 2029) – Possismo

Cabe destacar que, en caso de empate en votos en el tratamiento de una ordenanza, desempata el presidente del Concejo Deliberante, que en el próximo periodo sería Jorge Alvarez.