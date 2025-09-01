Beccar: Retoman los trabajos para terminar la obra del aliviador Alto Perú

El Municipio reinició los trabajos de ampliación del sistema de desagüe pluvial “Aliviador Alto Perú” en Beccar.

Se trata de una obra clave que busca mejorar la captación y conducción de agua excedente y reducir anegamientos por lluvias intensas.

El Aliviador Alto Perú tiene una extensión de más de 20 cuadras, es decir, más de 2 mil metros lineales de conductos subterráneos.

Los trabajos actuales corresponden a la etapa 1 de esta obra y es el por desagüe pluvial que va desde Av. Centenario y Tomkinson y concluye en el Río de la Plata a la altura de la calle 33 Orientales.

Según informó el Municipio la obra estará terminada en aproximadamente 8 meses.

Se realiza con presupuesto municipal y luego se pedirá la compensación a la Nación a través del Fondo Hídrico. Retomar estos trabajos implica un costo de $4000 millones.