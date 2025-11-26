Qué significa recibir la llave de la ciudad de San Isidro

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, entregó al tenor italiano Andrea Bocelli, que brindó días atrás un concierto en el hipódromo local, la llave de la Ciudad de San Isidro.

Recibir la «llave de la ciudad» es una distinción honorífica simbólica que otorga una municipalidad a una persona por su destacada labor o como gesto de bienvenida a un visitante ilustre.

Es un honor simbólico y ceremonial que reconoce a personas eminentes, como celebridades, deportistas, líderes políticos o figuras comunitarias.

Representa un gesto de aprecio y admiración por parte de la comunidad, sin otorgar beneficios prácticos, económicos o políticos.

Bocelli recibió la llave de la Ciudad de San Isidro en reconocimiento a su genialidad musical, su conmovedora voz e historia de vida que ha emocionado a millones en todo el mundo y su constante compromiso con causas solidarias.

Es uno de los artistas líricos más importantes de la historia, ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo y es reconocido tanto por su repertorio de ópera clásica como por sus interpretaciones populares que han llevado la música culta a nuevos públicos.