Posse presentó a los candidatos de Acción Es Distinto y dijo que «San Isidro necesita volver a ser lo que fuimos»

El ex intendente Gustavo Posse, presentó a todos los candidatos a concejales de la lista “Acción Es Distinto”, encabezada por Bárbara Broesse.

La lista se completa con Walter Pérez, Fernanda Randolino, Rodrigo “Hongo” Olivera, Silvia Tallarico, Angel Ariel Pereyra, Evelyn Von Brocke, Nicolás Ferro, Marcela Mammarella, Horacio De la Iglesia y Andrés Rolón.

La lista de consejeros escolares, está encabezada por Miguel Pereyra, Juliana Cuello, Fernando Pose y María Eugenia Arena.

Durante la presentación, Gustavo Posse expresó: “Hoy, desde Accion Vecinal presentamos a los candidatos a concejales de nuestro amado municipio. No queremos quedarnos de brazos cruzados viendo como nuestro lugar da pasos para atrás. Nos ponemos en acción para volver a ser lo que fuimos”.

Bárbara Broesse, primera candidata a concejal, señaló las principales preocupaciones que le manifiestan los vecinos: “La inseguridad es el primer problema de una larga lista. En Boulogne un vecino me dijo “soy el único al que no le robaron en la cuadra”. Y eso, antes no pasaba. Falta patrullaje en todas las localidades”.

Broesse, de reconocida trayectoria médica en San Isidro, también habló de la realidad de la salud local: “En el hospital no hay insumos y los turnos tardan mucho más que antes. Se está deteriorando todo el sistema y eso nos entristece mucho”.

La periodista Evelyn Von Brocke, candidata a concejal, contó por qué decidió involucrarse en la política: “En mi agenda periodística aparecieron demandas y problemas de vecinos de San Isidro que antes no existían. Gustavo me convocó y dije que sí”.

El cuarto candidato a concejal, Rodrigo “Hongo” Olivera criticó el desconocimiento territorial de los actuales funcionarios: “No conocen el territorio. Hay casi 40 funcionarios que son de otros partidos. No son de acá y no quieren el lugar”.