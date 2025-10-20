Renuevan la iluminación de los túneles vehiculares para mejorar la visibilidad

El Municipio de San Isidro ya renovó más de 120 luminarias en los principales túneles del distrito en un trabajo que realiza la Secretaría de Ambiente y Espacio Público para optimizar y modernizar el sistema de alumbrado y brindar mayor seguridad a peatones y conductores, reducir el consumo eléctrico y contribuir al cuidado del ambiente.

Túnel de Florencio Varela

Se colocaron 8 reflectores de 30W dentro del túnel, caracterizados por su eficiencia energética y vida útil, y 4 farolas de 140W en el exterior, optimizando tanto el ingreso como la salida de los vehículos.

Túnel de las Cuatro Barreras

Renovación de 60 proyectores de 80W, reemplazando equipos antiguos por nueva tecnología LED de bajo consumo.

Túnel de Boulogne

Se instalaron 44 proyectores de 80W, que aportan una iluminación más potente y uniforme en todo el tramo subterráneo.

Túnel calle Lasalle (Tren de la Costa).

Se colocaron en total 10 luminarias de 50W y se agregaron luminarias en la entrada del túnel del lado de Libertador.

Túnel La Calandria

Se instalaron dos luminarias dentro del túnel y se colocaron otras luminarias en los accesos —dos en cada extremo—, mejorando así la iluminación en las zonas de entrada y salida.

Las obras seguirán ejecutándose en los otros 7 túneles del distrito.