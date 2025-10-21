Refuerzan la seguridad en los límites del Bajo Boulogne, una de las zonas más inseguras del partido

Con el objetivo de reforzar la seguridad, el Municipio de San Isidro colocó cámaras inteligentes en el Bajo Boulogne al límite con el partido de San Martín, una de las zonas más inseguras del partido.

El plan alcanzó zonas estratégicas en los accesos y egresos de barrios populares como el Bajo Boulogne, Barrio Santa Rita, Barrio Santa Ana, y los alrededores de la Autopista del Buen Ayre y Bernardo de Irigoyen.

La cobertura también incluyó la calle Sarratea, una arteria clave que limita con el partido de San Martín, cercana a los asentamientos de La Cárcova y Villa Hidalgo, que hasta el momento no contaba con cámaras de seguridad.

En las cercanías de esos barrios se colocaron multisensores (integrados por cuatro cámaras y un domo en solo dispositivo) que graban con una definición 4K con zoom de 200 metros, sensores de sonido para detectar balas o roturas de vidrios y un procesamiento avanzado de imágenes mediante IA para el reconocimiento detallado de personas, vehículos y matrículas.

Además, de domos 360° con grabación en Full HD y rotación total.

Esto se suma a la colocación de cámaras con lectoras de patente para monitorear y controlar la circulación de vehículos con pedido de captura.