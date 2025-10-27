Elecciones legislativas nacionales: Amplio triunfo de la Libertad Avanza en San Isidro

En las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre en la que los vecinos de San Isidro, como en toda la provincia de Buenos Aires, tuvieron que elegir diputados nacionales, la Libertad Avanza (con Diego Santilli como cabeza de lista) logró a nivel local un amplio triunfo con el 57% de los votos.

Segundo se ubicó Fuerza Patria (Jorge Taiana) con el 25% de los sufragios y en tercer lugar el Frente de Izquierda y de Trabajadores (Nicolas del Caño) con el 4%.

En San Isidro, los otros espacios políticos obtuvieron estos resultados: Alianza Provincias Unidas (Florencio Randazzo) 3%, Propuesta Federal (Fernando Burlando) 2% y Potencia (María Eugenia Talerico) 1%.

A nivel provincial, el triunfo de la Libertad Avanza fue muy ajustado con el 41.45% de los votos frente al 40.91% de Fuerza Patria. Más atrás quedó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con el 5.04%.

Estas tres fuerzas lograron ingresar diputados por la provincia de Buenos Aires a la Cámara de Diputados de la Nación: La Libertad Avanza (17 bancas), Fuerza Patria (16) y Frente de Izquierda y de los Trabajadores (2).

En el total del país, la Libertad Avanza logró una muy buena elección con el 40% de los votos, seguido por Fuerza Patria (31%) y Provincias Unidas (7%).