La Banda del Millón continúa generando pánico en San Isidro

Una vez más, integrantes de la Banda del Millón, conocida por su saña y por los millonarios golpes que protagonizan, cometieron un feroz robo con asesinato en San Isidro.

En esta oportunidad, la víctima fue María Susana Rodríguez Iturriaga, vecina de 81 años, a quienes los delincuentes mataron para robarle en su casa ubicada en Urquiza 1139, Acassuso.

La víctima, que vivía sola, fue encontrada por su sobrina atada de manos, tendida en el suelo y en estado de descomposición cinco días después del robo.

Por el homicidio se detuvo a dos sospechosos.

Rodríguez Iturriaga es la segunda víctima mortal de la Banda del Millón ya que en marzo del 2024 fue asesinado el empresario y proteccionista de animales Jorge de Marco, en su casa de Las Lomas de San Isidro.

Por el crimen de De Marco fue detenido Thiago David Sandoval (18), alias “Polli”, a quien condenaron a solo 10 años de prisión porque al momento del asesinato era menor de edad.

El fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, es quien está trabajando en la investigación del accionar delictivo de la Banda del Millón y ya tiene 11 imputados por ir a juicio.

Lo dramático de esta banda es que pese estar detenidos, David Sandoval y Hugo Isaías Castillo San Martín, dos líderes de la banda, planificaron el robo de la vecina de Acassuso, situación comprobada por el secuestro de los teléfonos celulares.

«La Banda del Millón» es una agrupación delictiva integrada por jóvenes del barrio La Cava dedicada cometer entraderas en casas de barrios residenciales de zona norte

Realiza trabajos de investigación antes de cometer los robos.

Por lo general, saltan las rejas o muros perimetrales durante la noche para sorprender a sus víctimas y amenazarlas para que les entreguen dinero y objetos de valor.

Entre sus víctimas también figuran el periodista “Baby” Etchecopar y un hermano del intendente Ramón Lanús.