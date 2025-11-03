Para Sebastián Galmarini San Isidro necesita mayor coordinación con la justicia y la policía

El reciente robo y asesinato de la vecina de Acassuso, María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, por parte de la denominada Banda del Millón tuvo como respuesta declaraciones de varios dirigentes políticos locales.

Entre ellos, el diputado nacional electo y dirigente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, quien señaló que la gestión municipal en materia de seguridad no es la adecuada.

“Inacción, ideología y marketing son un combo terrible. Sin Secretario de seguridad, armando grupos de whatsApp para usarlos en la campaña electoral, y con recetas de 30 años, es difícil enfrentar este desafío”, expresó Galmarini.

“San Isidro necesita mayor coordinación con la justicia, policía, y demás actores. Pero también podría innovar con la instalación de drones para controlar el territorio desde el aire, y perseguir el delito hasta abajo de la cama”, dijo el actual director del Banco Provincia.