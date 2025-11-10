Instalan más cámaras inteligentes para mejorar la seguridad en Beccar

El Municipio de San Isidro avanza con su plan de instalación de cámaras inteligentes.

En Beccar, se septuplicó el total de cámaras, ganando cobertura y dando un salto tecnológico.

Según informó la comuna, Beccar está viviendo una transformación tecnológica en materia de seguridad.

El Municipio instaló 126 cámaras de videovigilancia que cuentan con inteligencia artificial para generar alertas en tiempo real a los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM).

Desde el municipio explicaron que Beccar apenas contaba con 18 cámaras HD y equipos en su mayoría obsoletos, por lo que la instalación de 126 nuevas cámaras equipadas con IA y resolución 4K, representa un incremento del 600 % en dispositivos de tecnología avanzada.

Los nuevos dispositivos multisensor cuentan con visión nocturna y un potente zoom de 200 metros, permitiendo un seguimiento detallado y nítido de cualquier actividad en la vía pública.

La instalación se concentró en barrios vulnerables como La Cava, Uruguay, San Cayetano, y La Sauce.

También en las avenidas y calles más transitadas como Libertador, Centenario, Rolón, Sucre, Tomkinson, José Ingenieros, 33 Orientales, Neyer, entre otras.

A esto se suman los espacios públicos y plazas, como también los puntos de acceso en la autopista Ramal Tigre con cámaras lectoras de patentes.

Hasta el momento se instalaron en todo el partido más de 1.300 cámaras de un total 2.100, que duplicarán el sistema actual hasta llegar a 2.646 dispositivos, con un promedio de nueve cada 1.000 habitantes.