Se sumaron nuevos agentes a la Patrulla Municipal

Hoy se incorporaron 31 agentes al servicio local para reforzar la prevención del delito en el distrito. El egreso forma parte de una política de seguridad local que integra más personal, tecnología avanzada y nuevos móviles.

El Municipio sumó 31 nuevos agentes a la Patrulla Municipal y ya son en total 331 los efectivos.

Su función es reforzar la prevención del delito con tareas como recorridas por las calles, conducción de patrullas y monitoreo de cámaras de seguridad.

En esta oportunidad, se egresaron 31 conductores de patrullas, que serán destinados a la flota de vehículos que se amplió este año luego de la compra de 51 nuevos móviles.

El objetivo es reforzar el patrullaje, priorizando los límites con los distritos de San Martín, Vicente López y San Fernando.

Los efectivos realizaron un curso de más de seis semanas, que consistió en materias como educación física, defensa personal, geografía operativa, actas de comprobación de tránsito, comunicación asertiva, comunicaciones, educación emocional, emergentología, derecho procesal y penal, y derecho contravencional.