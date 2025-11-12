Realizan tareas de demarcación vial para más seguridad en calles y avenidas

En el marco del Plan de Reparación de Calles y Veredas, el Municipio informó que se encuentra renovando las demarcaciones horizontales y verticales de avenidas: líneas de circulación, frenado, ochavas, paradas de colectivo, flechas, sendas peatonales y divisores de carriles.

Este año ya se completaron más de 40 intervenciones, entre ellas en avenidas como De Mayo, Avelino Rolón, Andrés Rolón, Bernabé Márquez y Libertador.

Se realizan entre 3 y 6 trabajos mensuales, programados o correctivos, en horarios diurnos o nocturnos según la complejidad.

«Trabajamos todos los días para mejorar el ordenamiento en la ciudad de San Isidro. Brindamos información clara a través de la cartelería de tránsito y de las pinturas en las calles, para que los distintos actores de la movilidad adopten conductas responsables en materia de seguridad vial», comentó Clara Sanguinetti, secretaria de Ambiente y Espacio Público.