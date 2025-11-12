Sebastián Galmarini: “Mientras Milei recorta programas, nosotros apostamos a la inclusión de las personas con discapacidad”

El director del Banco Provincia y diputado electo por la provincia de Buenos Aires Sebastián Galmarini, realizó la entrega de utensilios de cocina al centro de día “Sentires”, perteneciente a la Fundación Juntos para Hacer, una organización que acompaña a personas con discapacidad en su desarrollo personal y social.

“Mientras Milei recorta programas, nosotros apostamos a la inclusión”, declaró.

“El trabajo que realiza el equipo de Sentires es un ejemplo de compromiso y sensibilidad, y es por eso que queremos seguir acompañando este tipo de espacios”, destacó Galmarini durante la entrega.

Galmarini agregó además que “en un contexto donde el gobierno nacional recorta programas esenciales y desatiende las políticas de discapacidad, es fundamental sostener y fortalecer a las instituciones que todos los días trabajan por los derechos y oportunidades reales”.

Del encuentro participaron también Soledad Durand, directora del Grupo Provincia, y los concejales de Fuerza Patria, Federico Meca y Estefanía Rivadulla, quienes compartieron una jornada con integrantes del centro.

El centro de día «Sentires», ubicado en Monseñor Larumbe 2435, Martínez, brinda atención integral a jóvenes y adultos con discapacidad, ofreciendo talleres terapéuticos, actividades recreativas y capacitaciones que favorecen su independencia y participación en la comunidad.