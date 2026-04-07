Se inauguró la plazoleta ¨La Turena¨ en Martínez

Martínez cuenta con un nuevo espacio verde de 1200 m2 sobre la calle Edison al 2050.

Se trata de la recién inauguradaplazoleta “La Turena” que posee juegos infantiles, iluminación, bancos, mesas y una dársena para colectivos que ordena la circulación y facilita el acceso al transporte público.

Además, se plantaron nuevos árboles y se incorporaron canteros con especies exóticas adaptadas y nativas para mejorar la calidad del nuevo espacio verde.

El nuevo espacio público, que se encontraba abandonado, lleva el nombre de la empresa que se instaló en los años 60, y que fabricó heladeras y electrodomésticos por más de una década en esta locación, y hoy es recordada por los vecinos con mucho cariño.

“Este nuevo punto de encuentro eleva la calidad de vida del barrio, promoviendo la interacción social y el bienestar ambiental. Esta plazoleta mira hacia el futuro que soñamos y todos los días damos nuevos pasos para que San Isidro crezca”, señaló el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.